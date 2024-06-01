Култхард за рулём RB7 принял участие в необычных заездах

Дэвид Култхард за свою карьеру в автоспорте соперничал с многими гонщиками, да и потом за годы продолжающегося сотрудничества с Red Bull побывал во всяких приключениях, проводя демонстрационные заезды на машине Формулы 1 в разных странах мира.

Но в весьма необычном соревновании, которое проходило в четверг вечером в польском городе Вроцлаве, он участвовал впервые. Дэвида вызывал на дуэль польский мотогонщик Мацей Яновски, двукратный чемпион своей страны по спидвею и бронзовый призёр чемпионата мира 2022 года.

Заезды проходили на Олимпийском стадионе Вроцлава на стандартном для спидвея овальном треке с длиной круга 400 м при забитых практически до отказа трибунах: желающих посмотреть, как будут состязаться местный герой-мотогонщик и экс-пилот Формулы 1, было немало.

Что совершенно не удивительно: когда ещё доведётся увидеть на гаревой дорожке машину Ф1, пусть и прежних лет выпуска, весом в 630 кг с могучим двигателем V8, развивающем более 700 л.с.? Это же совершенно не её стихия, поэтому ни для кого не стало сюрпризом, что Мацей Яновски по прозвищу Magic на своём гоночном мотоцикле, который весит всего 77 кг, был явно быстрее.

Дэвиду на RB7 (на этой машине в 2011 году в Формуле 1 выступал Марк Уэббер), было просто негде разогнаться, ведь прямые на стадионе очень короткие, а заезд в спидвее состоит всего из четырёх кругов.

Разумеется, для этих весёлых соревнований машину пришлось адаптировать, хотя переделки были незначительными: с RB7 были сняты некоторые элементы днища, дорожный просвет максимально увеличен, электроника, отвечающая за управление двигателем, перенастроена, а в систему охлаждения добавлены дополнительные вентиляторы.

Кроме того, на машину были установлены шины Pirelli, специально разработанные для трассы с таким покрытием, чем-то одновременно напоминающие и дождевую резину, и резину для ралли, только намного большего размера.

Дуэль проходила в форме гонки преследования, т.е. Култхард и Яновски стартовали с противоположных сторон стадиона, и уже к четвёртому кругу мотоцикл догнал и опередил машину Формулы 1.

Но тут Дэвиду пришла в голову любопытная идея: «Как насчёт реванша, но только теперь сменим направление движения? Потому что у тебя преимущество при прохождении левых поворотов!»

Яновски принял вызов, и на этот раз машина Формулы 1 оказалась быстрее мотоцикла, который просто не приспособлен для прохождения круга в противоположном направлении, когда надо поворачивать не налево, а направо. Сложности Мацею доставляли и настройки рулевого управления, и расположение выхлопной трубы, и даже не слишком эффективные тормоза.

«Мы уже ездили на машине Формулы 1 по пустыне, на льду, даже на крыше небоскрёба, но на трассе для спидвея такое было впервые! Должен признать, что это стало очень интересным опытом, – так Дэвид подвёл итог заездов – Наша машина не приспособлена для езды по таким трассам, здесь нам негде разогнаться до нормальных скоростей, поэтому нет никакой прижимной силы.

Вряд ли можно было ожидать, что мы сможем догнать мотоцикл, который был в своей стихии, тем более когда им управляет такой мастер, как Мацей. Но стоило поехать по часовой стрелке, как мы поменялись ролями, хотя самое главное в том, что мы устроили для болельщиков хорошее шоу!»

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