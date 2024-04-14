Фернандо Алонсо о своём решении остаться в Aston Martin

Фернандо Алонсо объяснил свое решение остаться в Формуле 1 и в Aston Martin после окончания сезона 2024 года…

Фернандо Алонсо: «По сравнению с тем, о чём мы говорили в феврале на презентации машины, ничего не изменилось. Мне нужно было провести несколько гонок, дать себе несколько недель, чтобы подумать, готов ли я провести ещё несколько лет в Формуле 1, ведь и календарь сейчас более напряженный, и наш график, и наши обязательства.

Моя любовь к Формуле 1 и к Aston Martin не изменилась, но мне нужно было это время, чтобы поговорить с самим собой и принять решение.

Очевидно, что Формула 1 отнимает всё ваше время, всю вашу энергию. Приходится отказываться практически от всего в жизни, чтобы продолжать участвовать в гонках, и я хотел спросить себя, готов ли я к этому.

Решение не было сложным. Я хотел продолжать гоняться с Aston Martin, они хотели, чтобы я остался в команде. Когда две стороны хотят чего-то, в какой-то момент вы приходите к соглашению. Я рад продолжать выступать за эту команду, в которой я чувствую себя как дома.

Это стало и проявлением лояльности к команде с моей стороны. Полтора года назад мы начали вместе и достигли очень многого. Некоторые эти достижения беспрецедентны – многие в Формуле 1 мечтают достичь подобных высот за столь короткий период времени. Но я чувствовал, что это только начало пути. Это не может быть концом путешествия для меня и Aston Martin.

Буду ли я выступать в 2027-м? Сложно сказать. Я не могу предсказать, когда прекращу гоняться, когда уйду из гонок. Это не произойдет в 2025 или 2026 году, потому что одним из мотивов было вступление в новый регламент и работа с Honda. Скажем так: я остаюсь ещё как минимум два года».

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