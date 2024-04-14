Шахтер на выезде сыграет с Ворсклой, Заря будет принимать Черноморец: расписание матчей 24 тура УПЛ

Фото: ФК Шахтер

В воскресенье, 14 апреля, состоится три матча Украинской Премьер-лиги (УПЛ) по футболу сезона-2023/24.

Донецкий Шахтер на выезде сыграет с полтавской Ворсклой. Луганская Заря на номинально домашнем поле примет одесский Черноморец. А житомирское Полесье будет определять более сильного во встрече с коваловским Колосом.

Расписание матчей чемпионата Украины по футболу на 14 апреля

13:00. Ворскла — Шахтер

15:30. Заря — Черноморец

18:00. Полесье — Колосс

Напомним, накануне Динамо в меньшинстве одолело Александрию, Рух и Кривбасс не обнаружили сильнее, Оболонь в матче с двумя удалениями сыграла вничью с Минаем.

champion.com.ua