Наполи начал активные переговоры о продлении контракта с Кварацхелией

Переговоры продолжаются

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"Наполи" начал активные переговоры о продлении контракта с Хвичей Кварацхелией.

По данным Football Italia, "Наполи" готов предложить своему игроку новый долгосрочный контракт с повышенной зарплатой. Но в новое соглашение может быть включен пункт о выкупе, который позволит игроку перейти в другой клуб при определенных условиях.

Напомним, на счету Кварацхелии 3 гола и 2 результативные передачи в семи матчах чемпионата Италии.

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