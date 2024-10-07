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Футбол

Наполи начал активные переговоры о продлении контракта с Кварацхелией

Переговоры продолжаются

Наполи начал активные переговоры о продлении контракта с Кварацхелией

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Наполи" начал активные переговоры о продлении контракта с Хвичей Кварацхелией.

    По данным Football Italia, "Наполи" готов предложить своему игроку новый долгосрочный контракт с повышенной зарплатой. Но в новое соглашение может быть включен пункт о выкупе, который позволит игроку перейти в другой клуб при определенных условиях.

    Напомним, на счету Кварацхелии 3 гола и 2 результативные передачи в семи матчах чемпионата Италии.

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