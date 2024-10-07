Днепр дозаявил защитника Мишулу на основной раунд Кубка Европы ФИБА

Прошлый сезон игрок завершал в турецком Мерсине

Днепр дозаявил защитника Александра Мишулу на матчи основного раунда Кубка Европы ФИБА.

Мишула — воспитанник Днепра, с которым становился вице-чемпионом Украины в 2015 и 2018 годах. С 2022 года Александр выступал в Чехии, на Кипре, в Венгрии. Прошлый сезон защитник завершал в турецком Мерсине, с которым выиграл чемпионат во втором дивизионе.

В феврале Александр сыграл два матча за сборную Украины со Словенией и Португалией в отборе на Еворбаскет-2025. Суммарно в этих поединках игрок провел 17 минут, в среднем набирая 3,5 очка.

Днепр попал в группу D Кубка Европы ФИБА, где его соперниками станут Анвил (Польша), Сассари (Италия) и Спортинг (Португалия). Начнут выступления днепряне матчем в Польше 9 октября. Домашние матчи Днепр планирует играть в латвийской Елгаве.

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