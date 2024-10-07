Защитник юношеской сборной Украины по баскетболу Колобов будет выступать в Род Айленд Рэмс в NCAA

Элитная студенческая лига США стартует 4 ноября

Защитник юношеской сборной Украины по баскетболу Арсений Колобов заявлен на новый сезон в ростер Род Айленд Рэмс. Университетская команда выступает в Дивизионе I NCAA.

Колобов играл в составе сборной Украины U-18 на юношеском Евробаскете-2024. Защитник провел все восемь матчей, и в среднем набирал 7 очков, 2,4 подбора, 2 передачи и 2 перехвата за 25,2 минуты.

В NCAA в предварительные ростеры входят Максим Шульга (VCU Rams), Павел Дзюба (Eastern Washington Eagles), Михаил Бедностин (Lafayette Leopards) и Никита Константиновский (Notre Dame Fighting Irish). Также в элитном дивизионе американской студенческой лиги может сыграть Александр Кобзистый, который готовится выступать за Орегон Дакс.

Род Айленд занял последнее место в Конференции Атлантик 10 в прошлом сезоне. В новом розыгрыше команда Колобова стартует 4 ноября против Фэйрфилда.

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