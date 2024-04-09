Гравець «Прометея» показав, як милувався вчорашнім сонячним затемненням. Але є нюанс

Одним з безпосередніх свідків вчорашнього сонячного затемнення став захисник «Прометея» Калеб Агада – відповідне фото він виклав у сторіз власного інстаграму, підписавши його «Сонячне затемнення вдома разом з мамою»:

Але є цікавий нюанс – спостерігати за рідкісним природним явищем могли не всі, а тільки мешканці США, Канади, Мексики та кількох західноєвропейських країн – таких, як Ісландія, Ірландія та Велика Британія.

З цього випливає, що прямо зараз гравець збірної Нігерії не знаходиться у розташуванні української команди, яка вже у середу, 10 квітня, відкриватиме півфінальну серію плей-оф Латвійсько-естонської ліги з ризьким ВЕФ.

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Востаннє Агада виходив на майданчик у майці «Прометея» 20 березня – у матчі регулярного чемпіонату ЛЕБЛ проти естонської «Рапли», який українська команда виграла з рахунком 101:61. Після цього він пропустив чотири поєдинки поспіль, а у чвертьфінальній серії з латвійським «Огре», яку підопічні Ронена Гінзбурга виграли з рахунком 2:0, не потрапляв навіть у заявку.

У сезоні ЛЕБЛ Калеб відіграв за «Прометей» 23 зустрічі, у яких набирав в середньому 7,6 очка, 3,8 підбирання та 4,1 асисти за 18,3 хвилини ігрового часу. У Єврокубку його статистика краща – 11,2 очка, 4,6 підбирання та 4,1 передачі у 20 матчах.

Фото: БК «Прометей» / Facebook, інстаграм Калеба Агади

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