Знайшли цікавий факт, що змушує повірити у камбек «КБ». Навіть після «-34» у першому матчі з «Рівним»

Однак не спішіть заздалегідь виводити підопічних Михайла Переверзія в історичний фінал: є цікавий статистичний факт, який натякає на повернення «бджіл» у другому поєдинку серії.

👉 «Рівне» обіграло «Київ-Баскет» у першому півфінальному матчі плей-оф Суперліги

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Річ у тім, що у поточному сезоні «КБ» потужно грає на домашньому майданчику – а саме у столичному залі «Венето» пройде друга зустріч півфіналу. За весь рік команда тут зазнала лише трьох поразок у 13 матчах: двічі поступилася «Дніпру» у чемпіонаті Суперліги і одного разу – молодіжному складу «Прометея» у півфіналі Кубка.

Решту 10 реально домашніх зустрічей (номінально їх було значно більше, однак регулярний сезон Суперліги проходив у форматі баблів – тобто суттєву кількість «своїх» матчів кияни провели на нейтральних майданчиках, а то й у залах суперників) «Київ-Баскет» забрав – зокрема й поєдинок з «Рівним» у чвертьфіналі Кубка.

З точки зору результативності він взагалі став для «бджіл» найкращим за весь сезон – «КБ» перший і поки що єдиний раз за всю кампанію подолав позначку у 100 набраних очок, розгромивши рівнян з рахунком 107:80.

А ви вірите у шанси «Київ-Баскета» затягнути серію з «Рівним» у третій матч? Діліться думками у коментарях 👇

Фото: ФБУ

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