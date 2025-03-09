Прикарпатье-Говерла ярким рывком в конце встречи вырвала победу у Старого Луцка

Команда из Ивано-Франковска одержала четвертую победу в Суперлиге

Прикарпатье-Говерла вырвала победу у Старого Луцка в матче регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET-2024/25 — 66:64.

Ивано-франковцы с небольшим перевесом выиграли первую четверть, но далее хозяева площадки перехватили инициативу. Постепенно Старый Луцк уходил вперед, добившись в третьей четверти перевеса в +12 очков.

В заключительной четверти Прикарпатье-Говерла сделала рывок 10:0 и сумела сравнять счет. Команда Евгения Мурзина завладела инициативой и сумела добиться победы.

MVP встречи стал Роман Морозов, на счету которого 14 очков и 10 подборов. В составе Старого Луцка отметим Александра Кольченко, который заработал 28 очков и совершил 5 подборов.

Прикарпатье-Говерла одержала четвертую победу в регулярном чемпионате и остается на восьмом месте. Старый Луцк идет на одну строчку выше с семью победами.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Старый Луцк — Прикарпатье-Говерла — 64:66 (16:20, 15:11, 25:15, 8:20)

Старый Луцк: Кольченко (28 + 5 подборов), Дюпин (11 + 6 подборов), Прозапас (9 + 5 подборов), Лесик (5 + 8 подборов), Ньютон (9 + 6 подборов), Лавани (2)

Прикарпатье-Говерла: Морозов (14 + 10 подборов), Кабацюра (10 + 6 подборов), Маркив (10), Кузнецов (6 + 8 подборов), Дроздов (3), Рид (10), Иванов (7), Стародуб (4), Чугунов (2 + 5 подборов)

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