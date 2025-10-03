Днепр в тяжелой борьбе обыграл Черкасских Мавп в первом туре Суперлиги Favbet

Последняя четверть в поединке оказалась судьбоносной

Днепр одержал победу над Черкасскими Мавпами в матче 1-го тура баскетбольной Суперлиги Favbet – 72:62.

В первой четверти черкасский клуб доминировал на площадке, оторвавшись от чемпиона Украины прошлого сезона на семь очков. Однако на большой перерыв днепрянам удалось сократить отставание, и даже опередить соперника на одно очко.

Третья четверть завершилась с равным счетом, а вот в заключительные десять минут Днепр, имея скользкое преимущество, смог дожать Черкасских Мавп благодаря результативным броскам Владимира Конева, Станислава Тимофеенко и Максима Закурдаева.

Самым результативным в составе Днепра стал Станислав Тимофеенко, набрав 19 очков. У Черкасских Мавп Лев Кошеватский набрал аналогичное количество очков.

Свои следующие поединки команды проведут завтра: Днепр сыграет против Харьковских Соколов, а Черкасские Мавпы встретятся с Запорожьем.

Суперлига Favbet. 1-й тур

Черкасские Мавпы – Днепр – 62:72 (21:14, 16:24, 12:12, 13:22)

Черкасские Мавпы: Марченко (6), Холод (1), Пирогов (8), Агафонов (13 + 8 подборов + 4 передачи), Кошеватский (19 + 5 подборов + 5 передач) – старт; Упырь (0), Голенков (4 + 6 подборов), Дидиамака (7), Гемлин (4).

Днепр: Вильямсон (5 + 4 подбора), Тимофеенко (19), Конев (12 + 9 подборов), Загреба (4 + 6 подборов), Горобченко (3) – старт; Колдомасов (0), Бондарчук (3), Дружелюбов (0), Сорочан (2), Дубоненко (9), Закурдаев (15 + 6 подборов).

