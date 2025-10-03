Алонсо: Я довольно быстро нашёл пределы допустимого

Фернандо Алонсо был быстр в пятничных тренировках Гран При Сингапура. В первой сессии гонщик Aston Martin возглавил протокол, а во второй показал четвёртое время, уступив Оскару Пиастри 0,163 секунды. Его напарник Лэнс Стролл показал восемнадцатое и шестое время соответственно. Оба гонщика довольны машиной и рассчитывают побороться за места в десятке.

Фернандо Алонсо (4-й): «С первого же круга в первой тренировке я почувствовал себя комфортно за рулём и довольно быстро нашёл пределы допустимого.

Красные флаги не способствовали тому, чтобы в полной мере оценить расстановку сил, так что реальную картину мы увидим в завтрашней квалификации. Посмотрим, каких результатов удастся добиться, но я надеюсь побороться за очки в воскресенье».

Лэнс Стролл (6-й): «Сегодня удалось проехать несколько хороших кругов. Мы многое узнали и между тренировками скорректировали настройки машины. Во второй сессии условия на трассе сильно отличались от условий в первой, поскольку после захода солнца снизилась температура.

Сегодня я был доволен машиной, и мы выглядим конкурентоспособнее, чем в последнее время. В Сингапуре требуются более высокие настройки прижимной силы, что лучше подходит нашей машине. Посмотрим, какого результата мы добьёмся завтра».

