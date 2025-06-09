Aston Martin выпустит особую версию гиперкара Valkyrie

Компания Aston Martin представила эксклюзивную версию гиперкара Valkyrie, которая будет выпущена лимитированной серией в 10 экземпляров и предназначена только для того, чтобы владельцы такой машины иногда катались по гоночным трассам во время так называемых трек-дней и получали удовольствие, испытывая подлинное чувство скорости.

Дело в том, что эта машина не будет омологирована, т.е. она не отвечает требованиям технического регламента, действующего в WEC, и в гонках на выносливость на ней выступать нельзя. При этом зарегистрировать её, чтобы ездить по дорогам общего пользования, тоже не получится.

По задумке создателей, Valkyrie LM, т.е. Le Mans, смогут приобрести самые состоятельные клиенты, которые занимаются автоспортом на любительском уровне. Отличия от машин категории Hypercar минимальны: с машины снят балласт и демонтирована специфическая электроника, которую FIA применяет на гонках.

Кроме того, на машине иначе, не как на сертифицированной гоночной версии, регулируются режимы работы силовой установки, чтобы гонщикам-любителям было проще укрощать этого монстра. Приводится в он в движение безнаддувным 6,5-литровым двигателем Cosworth V12, развивающим 697 л.с., настройки которого несколько изменены, чтобы он мог работать на обычном бензине, который продаётся на АЗС.

Valkyrie LM оснащается семиступенчатой секвентальной полуавтоматической трансмиссией, как и «боевой» гиперкар, и у неё полностью гоночная подвеска.

«Важно подчеркнуть, что Valkyrie LM почти идентична гоночной машине, которая в настоящее время выступает в WEC и американской серии IMSA, а некоторые изменения носят минимальный характер, чтобы её владельцы могли получать и опыт пилотирования такой техники, и удовольствие», – пояснил Адам Картер, руководитель программы Aston Martin в гонках на выносливость.

Для тех десяти человек, которые смогут приобрети такую машину, в Aston Martin разрабатывают специальную программу поддержки, в рамках которой они смогут получить доступ на гоночные трассы, где во время трек-дней инженеры британской компании будут их консультировать, помогать осваивать эту весьма специфическую технику, а тренеры будут обучать необходимым приёмам пилотирования.

В том числе эта программа предполагает, что храниться машины будут в особых гаражах эксклюзивного Клуба владельцев Aston Martin. Также стоит добавить, что компания обеспечит каждого владельца Valkyrie LM всей необходимой гоночной амуницией, т.е. это шлем, система HANS, перчатки, специальная обувь и даже огнеупорное бельё – всё это включено в стоимость машины. Логично поинтересоваться, какова же её цена? Говорят, что «примерно $5 млн».

Первые клиенты получат свои машины во 2-м квартале 2026 года, причём для этого будет организована отдельная церемония, которая пройдёт на одном из автодромов Великобритании.

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