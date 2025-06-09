Джей Опетая уверенно остановил претендента и защитил титул чемпиона мира

8 июня на арене «Gold Coast Convention Centre» в австралийском Бродбиче состоялся вечер бокса от промоутера Спенсера Брауна.
Главным событием стал титульный боя в тяжелом весе (до 90,7 кг) – на ринге встретились чемпион мира по версии IBF Джей Опетая (27–0, 21 КО) и итальянский претендент Клаудио Скуэо (17–0, 9 КО).
Скуэо пытался завладеть инициативой в первых раундах – много двигался, пытался попасть по фавориту прицельным акцентированным ударом. Опетая начал бой неспешно, но постепенно начал разбивать претендента с дальней дистанции.
Четвертый раунд превратился в одностороннее избиение со стороны чемпиона, однако рефери не спешил останавливать поединок. Все закончилось в следующей 3-минутке, когда Скуэо пропустил хук и взял колено.
Уверенная победа фаворита, который теперь нацелен забрать титул у другого чемпиона дивизиона – Хильберто Рамиреса.
Джей Опетая (Австралия) – Клаудио Скуэо (Италия) – TKO 5/12