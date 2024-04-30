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Украинский супертяж Богдан Миронец (8–1, 4 KO) выступил 27 апреля в вечере бокса LNK Boxing в латвийском городе Лиепая.

Миронец досрочно победил Павла Соура из Чехии (19–20, 11 KO).

Украинец одержал 9-ю победу на профи-ринге. У него в пассиве есть одно поражение, от Давида Спилмонта, в декабре 2021 года.

В декабре Миронец сенсационно победил Натана Гормана (19–3, 13 КО), двоюродного брата Тайсона Фьюри.

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ВИДЕО. Украинский супертяж Богдан Миронец досрочно выиграл бой в Латвии

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