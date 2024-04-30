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Футбол

Эвертон получил отсрочку платежа от 777 Partners, долг клуба достигает 200 млн фунтов стерлингов

Клуб должен вернуть средства компании MSP Sports Capital

Эвертон получил отсрочку платежа от 777 Partners, долг клуба достигает 200 млн фунтов стерлингов

Getty Images / Global Images Ukraine

    • "Эвертон" получил отсрочку платежа в размере 16 млн фунтов стерлингов на текущие операционные расходы от потенциальных покупателей клуба 777 Partners, что увеличивает общую сумму, одолженную инвестиционным фондом до 200 млн фунтов стерлингов.

    В сентябре 777 согласился приобрести 94% акций клуба, принадлежащих владельцу Фархаду Мошири, но сделка, которая до сих пор не утверждена Премьер-лигой, затягивается.

    Главным препятствием остается выплата кредита MSP Sports Capital в размере 158 млн фунтов стерлингов, взятого на строительство нового стадиона.

    Последний платеж «ирисок» ожидался в начале этого месяца, но представитель 777 сообщил BBC Sport.

    "По состоянию на вторник, 30 апреля, 777 предоставил новый кредит для покрытия потребностей клуба в оборотном капитале".

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    www.ua-football.com

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