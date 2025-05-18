АПЛ. Перестрелка с Ярмолюком в Лондоне и нестареющий Джейми Варди в Лестере

Пока в АПЛ отдельные решают реально важные дела и борются за попадание в Лигу Чемпионов и другие еврокубки, на фоне проходят и такие игры, где клубы перестали вести борьбу за что-то серьезное, но доигрывать сезон надо. Свои изюминки есть и в таких матчах, особенно если в одном из них играл украинский полузащитник. Давайте поговорим об этих противостояниях немного подробнее.

АПЛ, 37-й тур

Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

"Брентфорд" — "Фулхэм" 2:3

Голы: Мбемо (22), Висса (43) — Хименес (16), Кейрни (68), Уилсон (70)

*На 28-й минуте Бриан Мбемо не реализовал пенальти (вратарь)

"Брентфорд": Флеккен — Кайоде (Айер, 63), Коллинз, ван ден Берг, Льюис-Поттер (Тьяго, 75) — Норгор, Ярмолюк (Йенсен, 75) — Мбемо, Дамсгор, Шаде (Генри, 75) — Висса

"Фулхэм": Лено — Тете, Андерсен, Бесси, Робинсон (Куэнка, 89) — Берге (Кейрни, 46), Лукич — Траоре (Сессеньон, 80), Смит-Роу (Кинг, 66), Ивоб (Уилсон, 66) — Хименес

Предупреждения: Висса (37), Вин ден Берг (45+2), Норгор (48), Льюис-Поттер (52) — Тете (14), Смит-Роу (66), Андерсен (72), Лено (90+8)

Очень маловероятно, что 8-е место от АПЛ в этом сезоне даст путевку в Лигу Конференций. Для этого "Челси" нужно занимать 7-ю строчку и при этом в финале обыграть "Бетис". Почему вообще речь о 8 месте? Потому что именно за него могут бороться "Брентфорд" и "Фулхэм", поэтому говорить о какой-то реальной мотивации от обоих коллективов здесь не приходится.

Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе своей команды и в очередной раз пытался зацементировать центр поля, играя в опорной зоне вместе с Норгором. Хотя именно гости забили первыми. Сделал это Рауль Хименес. Впрочем недолго праздновали "дачники", как прилетел ответный гол от Бриана Мбемо. 1:1 и через несколько минут Мбемо имел шанс оформить дубль с пенальти, однако его удар взял Лено, это первый за последние 10 ударов промах от Мбемо с отметки.

До конца тайма "пчелы" все же нашли еще один гол, их давление нарастало и должно было во что-то воплотиться. Воплотился в забитый гол от Висса. 2:1 и только после перерыва "Фулхэм" снова включился в игру.

До перерыва действительно казалось, что это уничтожение от хозяев. Но нет. Замены от Марку Силвы дали свой эффект и в пределах двух минут "дачники" забили дважды. Сначала Том Кейрни сравнял счет, а затем Уилсон вывел гостей вперед. Топовая перестрелка получилась. В итоге, "дачники" удержали преимущество и одержали победу, это оставляет им призрачные шансы на топ-8.

АПЛ, 37-й тур

Стадион: "Кинг Пауэр" (Лестер)

Главный судья: Эндрю Китчен (Австралия)

"Лестер" — "Ипсвич" 2:0

Голы: Варди (28), Макетир (69)

"Лестер": Столярчик — Джастин (Перейра, 64), Коуди, Фас, Томас — Ндиди (Скипп, 88), Сумаре — Макетир (Эванс, 80), Айю (Монга, 64), Эль-Каннус — Варди (Дака, 80)

"Ипсвич": Палмер — Туанзебе, О'Ши, Гривз, Дэвис — Морси, Каюсте (Тейлор, 71) — Хатчинсон, Энсисо (Чаплин, 71), Кларк (Броудхед, 71) — Херст (Дилеп, 71)

Предупреждения: Макетир (46)

Это был последний домашний матч для "Лестера" в этом сезоне, а значит и последний матч для Джейми Варди на "Кинг Пауэр". Конечно, все внимание было приковано к легендарному нападающему, который проводил свой 500-й матч в футболке "лис".

Все намекало на то, что должен произойти тот самый гол. Соперником выступал еще один неудачник сезона, "Ипсвич", поэтому задача не такая и сложная. И Варди не подвел. На 28-й минуте он забил свой 200-й гол в футболке "Лестера" в своем 500-м матче за клуб. Магические цифры.

В целом, это было тотальное преимущество хозяев, которые справедливо победили, еще во втором тайме отличился Макетир. Поэтому "Лестер" обошел "трактористов" в турнирной таблице, вот только кардинально это ничего не меняет.

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