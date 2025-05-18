ЧМ по хоккею. 6 шайб США, интрига в борьбе за выживание

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На чемпионате мира по хоккею подходит к завершению групповой этап, а для некоторых команд наступили решающие матчи в борьбе за выживание.

Сборная Словении, которая была единственной командой без очков, все же набрала один пункт за поражение 2:3 от Австрии по буллитам.

Словения в последнем туре сыграет матч жизни против Франции (1 пункт), а вот Австрия остается в борьбе за выход в четвертьфинал.

В матче другой группы США разгромили Казахстан и вышли на второе место с 14 очками, но у Чехии и Швейцарии есть игра в запасе. Всем этим командам желательно выиграть группу, чтобы в четвертьфинале избежать поединка с Канадой, Швецией или Финляндией.

Чемпионат мира по хоккею

Группа A

Словения – Австрия 2:3 по буллитам

Шайбы: 09:33 Грегорш (Махковац) – 1:0, 13:48 Цвайгер (Шнайдер) – 1:1, 50:20 Леблер (Хайдум, Цвайгер) – 1:2, 56:01 Саболич (Кошич, Торок) – 2:2

Вратари: Горак – Киккерт

Группа B

Казахстан – США 0:6

Шайбы: 26:57 Назар (Лакомб, Эйссмонт) – 0:1, 31:46 Лакомб (Назар, Маккаррон) – 0:2, 34:00 Томпсон (Буим, Пинто) – 0:3, 34:59 Беньерс – 0:4, 39:04 Кесселринг (Назар, Эйссмонт) – 0:5, 45:54 Веренски (Кесселринг, Келлер) – 0:6

Вратари: Кудрявцев – Свейман

sport.ua