Рим. Алькарас остановил 26-матчевую беспроигрышную серию Синнера и выиграл третий титул в сезоне

Карлос Алькарас стал новым чемпионом на турнире ATP 1000 в Италии



Рим, Италия • 7-18 мая • грунт • €9,645,265

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Карлос Алькарас (Испания, 3) – Янник Синнер (Италия, 1) 7:6(5), 6:1

Испанский теннисист одержал восьмую победу в двенадцати матчах против Синнера. В первом сете Алькарас отыграл два сетбола соперника. Также Карлос прервал серию итальянца из 26 побед подряд, которая началась в октябре прошлого года, после поражения в финале турнира в Пекине, в котором он встречался с испанцем.

Путь к титулу

R128: BYE

R64: Душан Лайович (Сербия, Q) 6:3, 6:3

R32: Ласло Джере (Сербия) 7:6(2), 6:2

R16: Карен Хачанов (-, 23) 6:3, 3:6, 7:5

QF: Джек Дрэйпер (Великобритания, 5) 6:4, 6:4

SF: Лоренцо Музетти (Италия, 8) 6:3, 7:6(4)

FR: Янник Синнер (Италия, 1) 7:6(5), 6:1

Карлос Алькарас выиграл 19-й титул в карьере и уже третий в этом году. В феврале он стал чемпионом в Роттердаме (ATP 500), а в апреле – в Монте-Карло (ATP 1000). Также это седьмой трофей для испанца на “Мастерсах” и десятый на грунтовом покрытии.

Алькарас стал седьмым испанским чемпионом турнира в Риме в Открытой Эре и первым игроком с 2018 года, который смог выиграть два титула на грунтовых турнирах ATP 1000 за один сезон. Семь лет назад это удалось Рафаэлю Надалю.

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram



Фото: Getty Images.

btu.org.ua