Макс Ферстаппен: Я невероятно горжусь всей командой!

Макс Ферстаппен принёс победу Red Bull Racing в четырехсотой гонке в истории команды, финишировав первым в Имоле. Решающим моментом для действующего чемпиона мира стал старт гонки, когда он во втором повороте обогнал Оскара Пиастри и вышел в лидеры.

Юки Цунода, напарник Макса, после старта с пит-лейн финишировал десятым и заработал для команды дополнительный балл.

Макс Ферстаппен (1-й): «Старт сам по себе получился не очень, но я оставался на внешней траектории, правильной траектории, и подумал: «Ладно, я попробую пройти поворот снаружи», и у меня это отлично получилось.

Когда я оказался на пустой трассе, то смог атаковать в полную силу, и в этот момент машина была хороша. Кроме того, я мог контролировать износ шин. Мы добились огромного прогресса по сравнению с пятницей, и я этим очень доволен.

Виртуальный автомобиль безопасности был включён в подходящий момент для проведения пит-стопа. Даже на шинах Hard у меня был высокий темп, но после реального автомобиля безопасности пелотон вновь собрался вместе. На рестарте мне удалось всё сделать правильно и довести гонку до победы.

Я невероятно горжусь всей командой! Это была очень важная неделя для нас, и машина была быстра. Я считаю, что в гонке мы всё сделали правильно – и когда выбрали время для пит-стопов, и то, как мы провели сами пит-стопы».

Юки Цунода (10-й): «Я рад, что смог принести результат команде. Они много работали со вчерашнего дня, особенно механики, чтобы собрать мне машину. Я рад, что, по крайней мере, смог чем-то отплатить им.

В то же время я так расстроен субботней квалификацией, что плохо спал прошлой ночью. В любом случае, нужно оставить это в прошлом, идти вперёд и в следующий раз выступить лучше».

Источник