Дерек Уорик – третий стюард Гран При Канады

Как и на предыдущем этапе в Монако, в Монреале обязанности третьего стюарда будет выполнять Дерек Уорик, бывший гонщик Формулы 1 и победитель «24 часов Ле-Мана».

Вместе с ним спорные ситуации в этот уик-энд будут разбирать Феликс Хольтер, опытный немецкий специалист, с 2013 года возглавляющий службу стюардов в серии DTM, а также бельгиец Лоик Бакелен, юрист по первой профессии, давно сотрудничающий с FIA и работающий стюардом в Ф1, Ф3, на гонках Суперкубка Porsche и в туринге.

В 2024-м приглашёнными стюардами были: Дерек Уорик в Бахрейне и Монако, Витантонио Лиуцци в Саудовской Аравии, Китае, Майами и Имоле, Джонни Херберт в Австралии, Энрике Бернольди в Японии.

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