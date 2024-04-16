Aston Martin останется в Формуле 1 до 2030 года

На прошлой неделе в Aston Martin объявили о продлении контракта с Фернандо Алонсо на два года. Испанский гонщик продолжит выступать за команду из Сильверстоуна минимум до конца 2026-го.

Как удалось выяснить изданию Racingnews365, в Aston Martin тоже определились с дальнейшими планами на участие в Формуле 1. Материнская компания Aston Martin Lagonda воспользовалась опционом и приобрела дополнительные акции команды Формулы 1 на 20 миллионов фунтов стерлингов. Помимо этого, в Aston Martin взяли на себя обязательства выступать в Формуле 1 как минимум до 2030 года.

На встрече с инвесторами исполнительный директор Лоуренс Стролл так прокомментировал последние события в Aston Martin: «Формула 1 помогла изменить характер бизнеса, повысила нашу эффективность и авторитет благодаря внедрению гоночного опыта в производство дорожных автомобилей.

Благодаря Формуле 1 2,3 миллиарда зрителей видят машины Aston Martin в красивом британском гоночном зелёном цвете 24 уик-энда в году. Всё это способствовало тому, что Aston Martin стали покупать более молодые клиенты».

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