Энрике: Это волшебство! Четыре тренера, прошедшие через Барсу, пробились в 1/4 финала ЛЧ

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике считает чудом, что четыре наставника, прошедших через Барсу , пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов по футболу сезона-2023/24.

Об этом написало издание Le Figaro.

Отметим, Пеп Гвардиола, Микель Артета, Хави и Энрике в разные периоды собственных карьер играли или работали в Барселоне.

«Это чудо! Четыре тренера, прошедшие через Барсу, пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов. Не знаю, кто имеет больше ДНК Барселоны, но восемь команд создают настоящее шоу и многое забивают. Это не чудо в футболе. заявил наставник французского клуба.

Напомним, Луис Энрике увлечён в победе своих подопечных над каталонским клубом в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

В первом матче Барса ;одержала гостевую победу над парижанами.

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