Энрике: Это волшебство! Четыре тренера, прошедшие через Барсу, пробились в 1/4 финала ЛЧ

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике считает чудом, что четыре наставника, прошедших через Барсу , пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов по футболу сезона-2023/24.
Об этом написало издание Le Figaro.
Отметим, Пеп Гвардиола, Микель Артета, Хави и Энрике в разные периоды собственных карьер играли или работали в Барселоне.
«Это чудо! Четыре тренера, прошедшие через Барсу, пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Не знаю, кто имеет больше ДНК Барселоны, но восемь команд создают настоящее шоу и многое забивают. Это не чудо в футболе. заявил наставник французского клуба.
Напомним, Луис Энрике увлечён в победе своих подопечных над каталонским клубом в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
В первом матче Барса  ;одержала гостевую победу над парижанами.