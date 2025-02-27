Connect with us
Футбол

Слот – после 2:0 с Ньюкаслом: Нам есть над чем работать

Слот - после 2:0 с Ньюкаслом: Нам есть над чем работать

    • Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот подвел итоги победного матча против "Ньюкасла" (2:0) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

    "Игра мне понравилась, хотя нам есть над чем работать. Возможно, над концентрацией – это был наш 5 поединок за 15 дней, и несколько раз у нас были небольшие проблемы в игре с мячом. Я не привык видеть такое в исполнении наших футболистов.

    Потом мы играли очень хорошо, и не только те, кто был на поле с первых минут, но и вышедшие на замену", – приводит слова Слота BBC.

    Читайте такжеЕще один шаг к чемпионству. Ливерпуль – Ньюкасл 2:0. Обзор матча

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis