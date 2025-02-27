Мерида. 18-летняя Джоинт разгромила серебряную призёрку Олимпиады и вышла в 1/4 финала

На турнире WTA 500 в Мериде известны первые участницы четвертьфинальной стадии



Мерида, Мексика • 24 февраля – 2 марта • хард • $1,064,510

Действующая чемпионка: Зейнеп Сёнмез (Турция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Майя Джоинт (Австралия, Q) – Донна Векич (Хорватия, 5) 6:1, 6:2

Элина Аванесян (Армения) – Джессика Боусас Манейро (Испания) 6:1, 6:4

Дарья Сэвилл (Австралия, Q) – Ангелина Калинина (Украина) 4:6, 6:2, 6:2

Паула Бадоса (Испания, 2) – Жаклин Кристиан (Румыния) 6:2, 6:1

Майя Джоинт (№103 WTA) впервые в карьере обыграла соперницу, входящую в топ-20 рейтинга, и проведёт второй четвертьфинал на уровне Тура. В январе 18-летняя авсралийка смогла дойти до 1/2 финала на турнире WTA 250 в Хобарте. Джоинт уже гарантировала себе дебют в топ-100 рейтинга на следующей неделе.

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Фото: Getty Images.

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