«Не думал, что Баколе может упасть». Украинский боксер – о победе Паркера

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Баколе

Обладатель пояса WBO Global в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Арам Фаниян поделился мнением о противостоянии Джозефа Паркера и Мартина Баколе 22 февраля в Эр-Рияде:

– Арам, был ли ты удивлен тем, как завершился бой Паркер – Баколе?

– Да, если честно, был. Вы видели, как выглядит Баколе, я не думал, что он может упасть. Паркер, конечно, тоже мощный супертяж, но у него нет такой силы удара, чтобы свалить африканца. Если вы видели, то этот удар пришелся не совсем акцентированно, но, похоже, задел нервные окончания, и тело Баколе, хоть и с опозданием, но отреагировало на него, и он упал.

Все мы понимаем, что он согласился на бой на коротком уведомлении, и за это ему большое уважение, но то, что дуэль завершится уже во втором раунде, я не ожидал, – признался Фаниен.

Ранее сообщалось, что Паркер собирается отдохнуть после победы, а затем выйти на бой за титул чемпиона мира.

sport.ua