«Вы хотите шоу?» Дюбуа намерен завершить карьеру Усика 19 июля на Уэмбли

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа

19 июля на английском стадионе «Уэмбли» состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе – на ринге встретятся украинец Александр Усик (23–0, 14 КО) и британец Даниель Дюбуа (22–2, 21 КО).

Накануне этого противостояния чемпион мира по версии IBF Дюбуа поделился своими ожиданиями от боя и рассказал об отношении к Усику:

«Я думаю, он немного изношен. Эти два боя с Фьюри, бой со мной и всеми остальными немного подкосили его. Усик готов к тому, чтобы его сбросили с пьедестала. Он гордый человек и все такое, но каждому приходит свое время.

Я знаю, что мне нужно сделать – украинец станет старым за одну ночь. На это раз не будет болтовни, лишних слов, только бомбы в моем арсенале. У меня есть время чтобы тренироваться, сосредоточиться на реванше, провести спарринги, а затем сделать разрушительную работу. Все увидите вечером 19 июля.

Теперь я уверен, что могу победить Усика. Называйте это верой или как-то еще, я думаю, что теперь у меня есть все необходимое, чтобы одолеть соперника на «Уэмбли». Ребята, вы хотите увидеть шоу? Я вам его устрою», – уверен в своих силах Дюбуа.

Дюбуа приготовиться. Стали известны имена первых спарринг-партнеров Усика

sport.ua