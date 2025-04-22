Эдди ХИРН: «Сейчас все пытаются организовать следующий бой Усика»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Влиятельный британский промоутер Эдди Хирн поделился мнением о потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ожидается, что в июле на ринге встретятся чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA Александр Усик (23–0, 14 КО) и обладатель титула IBF Даниель Дюбуа (22–2, 21 КО).

«Насколько я знаю, сейчас все пытаются организовать следующий бой Усика. Это будет противостояние с Дюбуа. Организацией занимаются команда Усика, Фрэнк Уоррен, Всемирный боксерский совет и DAZN.

Нас ожидает невероятно интересный бой. Дюбуа имеет все шансы, чтобы стать абсолютным чемпионом мира. Надеюсь, что это будет важный день для британского бокса», – сказал Хирн.

Ранее сообщалось, что британский промоутер подписал контракт с одним из самых перспективных супертяжей мира.

sport.ua