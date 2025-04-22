Форвард мадридского Атлетико может продолжить карьеру в Южной Америке

Аргентинский форвард "Атлетико" Анхель Корреа готов сменить вектор своей карьеры. 30-летний нападающий хочет завершить свою эпоху в мадридском клубе и с оптимизмом смотрит на смену обстановки, которая позволит ему вернуть себе лидерскую роль и увеличить шансы на вызов в сборную Аргентины.

Как сообщает издание Fichajes, "Ривер Плейт" и "Тигрес" считаются главными претендентами на его подписание. Мексиканский клуб уже достиг принципиального соглашения с игроком, но "Ривер" также активно работает над его возвращением во второй половине года.

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"Миллионеры" мечтают о возвращении нападающего, который так и не успел дебютировать за главную команду клуба. Участие в Клубном ЧМ и возможность быть ближе к семье – ключевые факторы, которые играют в пользу аргентинцев. К тому же, катализатором переговоров может стать Марсело Гальярдо, который уже пытался подписать Корреа во время своей работы на Ближнем Востоке. В кругу игрока убеждены, что решение об уходе уже принято.

Добавим, что в этом сезоне на счету Корреа 7 голов и 5 ассистов в 40 матчах за "Атлетико" во всех турнирах.

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