Connect with us
Футбол

Динамо – Партизан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Динамо – Партизан: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 23.07.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол “

Динамо - Партизан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

    • Киевское "Динамо" готовится стартовать в отборочном цикле к главному еврокубку. Первым соперником (верим, что не последним в Лиге чемпионов) "бело-синих" станет сербский "Партизан". Первая встреча в рамках второго раунда квалификации пройдет в польском Люблине. Номинальным хозяином выступят именно киевляне.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Второй раунд квалификации Лиги чемпионов сезона 2024/25

    Вторник, 23-е июля

    Польша, Люблин. "Арена Люблин"

    Арбитр: Кристиан Дингерт (Германия)

    "Динамо" 21:00 "Партизан"

    Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: 2+2, Динамо TV, Youtube-канал "Динамо Київ"

    Трансляция матча

    Динамо - Партизан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    Динамо - Партизан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    Динамо - Партизан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    В эфире

    Динамо - Партизан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    Трансляція матчу Динамо – Партизан Смотреть трансляцию

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis