Динамо – Партизан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Динамо – Партизан: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 23.07.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол “

Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Киевское "Динамо" готовится стартовать в отборочном цикле к главному еврокубку. Первым соперником (верим, что не последним в Лиге чемпионов) "бело-синих" станет сербский "Партизан". Первая встреча в рамках второго раунда квалификации пройдет в польском Люблине. Номинальным хозяином выступят именно киевляне.

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Второй раунд квалификации Лиги чемпионов сезона 2024/25

Вторник, 23-е июля

Польша, Люблин. "Арена Люблин"

Арбитр: Кристиан Дингерт (Германия)

"Динамо" 21:00 "Партизан"

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: 2+2, Динамо TV, Youtube-канал "Динамо Київ"

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