Примера. Алавес — Хетафе 1:0. Играла только одна команда

Синие плохо заканчивают сезон

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

"Алавес" очень комфортно одолел кризисный "Хетафе".

Синие проиграли четвертый матч подряд, и у них лишь 1 победа в 8 последних турах. Стоит ли удивляться, что сегодня "Хета" не создал ни одного стопроцентного момента?

Баски играли намного интереснее, и уже на старте Висенте забил в быстрой атаке не без ошибки Сории — 1:0.

В дальнейшем "Алавес" еще много раз мог увеличивать счет, но постоянно что-то мешало. Симеоне забил, но из офсайда; Кике пробил в перекладину; Саму вообще куда-то в небо с семи метров; попытку Висенте оформить дубль с углового пресек Сория.

Кроме того, матч запомнился эпидемией карточек — и то от игроков, которым их набирать было нельзя. Ну никто не хочет играть последний тур.

Еще бы — а что там делать? У "Алавеса" и без того почетное 10-е место и 45 очков; у "Хетафе" — 11-я строчка и 43 балла.

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"Алавес" — "Хетафе" — 1:0

Гол: Висенте, 12

"Алавес": Овоно — Теналья, Абгар, Дуарте, Хави Лопес — Бенавидес (Гевара, 62), Бланко — Висенте (Риоха, 88), Гуриди (Хаджи, 87), Симеоне (Горосабель, 88) — Кике (Саму, 41)

"Хетафе": Сория — Кармона (Латаса, 41), Аберден, Альдерете, Альварес, Рико (Риско, 56) — Максимович, Сантьяго (Аленья, 69), Милья (Даконам, 41) — Мата (Мориба, 69), Гринвуд

Предупреждения: Симеоне, 15, Бенавидес, 37, Теналья, 50, Бланко, 80 — Кармона, 11, Максимович, 17, Рико, 45, Латаса, 71, Аленья, 77, Мориба, 78

Удаление: Мориба, 90+5

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