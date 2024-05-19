В Sauber надеются отыграться в гонке

В Sauber недовольны итогами дня – в квалификации оба гонщика выбыли из борьбы уже в первой сессии…

Валттери Боттас (16-й): «Не самый простой уик-энд. Выйти из первой части квалификации всегда непросто, особенно при столь плотных результатах, да и состояние трассы изменилось – мешал порывистый ветер. Пару сотых можно было отыграть, но из-за внезапного порыва попутного ветра я потерял время в 12-м повороте.

Положительным моментом является наш гоночный темп. Чтобы отыграться, нужно немного удачи и немного действий перед нами. Мы готовы использовать любой шанс».



Гуаньюй Чжоу (17-й): «К сожалению, уик-энд пока складывается не лучшим образом. Я начал день с новым днищем, и хотя после третьей тренировки пришлось внести несколько изменений, поскольку я на секунду отстал от напарника, команда проделала отличную работу.

Наш пакет обновлений, пусть и небольшой, похоже, работает. С нетерпением жду завтрашнего дня. Гонка не будет простой, многие команды будут придерживаться схожей стратегии, но это отличная старая трасса, где может произойти все, что угодно. Надеюсь, мы сможем отыграться».

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