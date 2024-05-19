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Футбол

Александр Барков выиграл награду «Селки Трофи»

Александр Барков выиграл награду «Селки Трофи»

Александр Барков. Фото USA Today Sports

Нападающий «Флориды» Александр Барков стал обладателем «Селки Трофи» по итогам сезона-2023/24. Он уже выигрывал этот трофей в сезоне-2020/21.

Также на награду в этом сезоне претендовали Остон Мэттьюс («Торонто») и Джордан Стаал («Каролина»).

В сезоне-2023/24 Барков сыграл 73 матча и набрал 78 (22+56) очков при показателе полезности «+34».

«Селки Трофи» — приз, ежегодно вручаемый лучшему нападающему оборонительного плана в НХЛ. В голосовании принимают участие члены ассоциации журналистов.

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