Следить
Бокс

ФОТО. Как выглядит лицо Фьюри после «украинских оплеух» от Усика

ФОТО. Как выглядит лицо Фьюри после «украинских оплеух» от Усика

Twitter. Тайсон Фьюри

Вечером 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошло большое шоу бокса.

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский боксер Александр Усик (21–0, 14 КО) по очкам победил британца Тайсона Фьюри (34–0–1, 24 КО).

В 9-м раунде Александр Усик отправил соперника в нокдаун, но канаты, судья и гонг спасли Тайсона от нокаута. Судейские записки: Усик 115–112, Фьюри 114–113, Усик 114–113.

После завершения боя Фьюри провел пресс-конференцию. Лицо британца, ожидаемо, в синяках.

Александр не пришел на общение с журналистами. Майкл Бенсон сообщил, что украинец отправился в больницу. У Усика подозрение на перелом челюсти.

Как они считали? Судейские записки: едва не совершили ограбление Усика

ФОТО. Побитое лицо. Как выглядит Фьюри после «украинских оплеух» от Усика

ФОТО. Как выглядит лицо Фьюри после «украинских оплеух» от Усика

ФОТО. Как выглядит лицо Фьюри после «украинских оплеух» от Усика

ФОТО. Как выглядит лицо Фьюри после «украинских оплеух» от Усика

ФОТО. Как выглядит лицо Фьюри после «украинских оплеух» от Усика

Видеозапись пресс-конференции Фьюри

sport.ua

Категории
Комментарии
Больше в Бокс
aquapolis