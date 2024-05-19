ФОТО. Как выглядит лицо Фьюри после «украинских оплеух» от Усика

Twitter. Тайсон Фьюри

Вечером 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошло большое шоу бокса.

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Украинский боксер Александр Усик (21–0, 14 КО) по очкам победил британца Тайсона Фьюри (34–0–1, 24 КО).

В 9-м раунде Александр Усик отправил соперника в нокдаун, но канаты, судья и гонг спасли Тайсона от нокаута. Судейские записки: Усик 115–112, Фьюри 114–113, Усик 114–113.

После завершения боя Фьюри провел пресс-конференцию. Лицо британца, ожидаемо, в синяках.

Александр не пришел на общение с журналистами. Майкл Бенсон сообщил, что украинец отправился в больницу. У Усика подозрение на перелом челюсти.

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Видеозапись пресс-конференции Фьюри

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