УЕФА наказал 13 клубов, включая Шахтер. Порту угрожает условный бан

Футбольный союз вводит санкции против должников

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Инстанция, осуществляющая финансовый контроль клубов, накажет нарушителей, имеющих долги перед другими командами, сотрудниками или предоставляющих недостоверную информацию налоговым органам.

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Больше всего пострадал "Порту". "Драконы" должны оплатить штраф в размере 1,5 миллиона евро. В случае повторных нарушений португальскому гранду грозит условное исключение из еврокубков.

Также серьезную сумму должен заплатить солигорский "Шахтер" (1,01 миллиона). Софийский ЦСКА оштрафовали на 450 тысяч, "Виторию" (Гимараинш) — на 200 тысяч, "Динамо" (Тбилиси) — на 80 000 евро. В других коллективах фигурируют суммы до 40 тысяч.

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