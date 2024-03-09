«Лучше не бывает». Ничушкин вернулся: пропустил два месяца и забил в овертайме

Ничушкин принес «Колорадо» победу над «Миннесотой»

Валерий Ничушкин (№13) с Нэйтаном Маккинноном (№29) и Микко Рантаненом: россиянин вернулся в игру. Фото USA Today Sports Российский форвард «Колорадо» сыграл первый матч после почти двухмесячной паузы.

«Он — поезд, должен снова запустить свой двигатель»

Валерий Ничушкин стал первой звездой домашнего матча «Колорадо» с «Миннесотой» (2:1 ОТ). Российский нападающий забил гол в овертайме в большинстве после розыгрыша Нэйтана Маккиннона и Микко Рантанена, в своем стиле поборолся на пятачке соперника и переиграл вратаря «Уайлд» Филипа Густавссона.

Ничушкин не играл с 10 января, когда после дубля в матче с «Вегасом» прервал потенциально лучший в своей карьере сезон. Через пять дней стало известно, что обладатель Кубка Стэнли-2022 обратился в программу помощи хоккеистам НХЛ. С того момента форвард пропустил 22 матча «Эвеланш». Россиянин получил допуск к тренировкам в конце февраля, вечером 8 марта вернулся в игру.

До вынужденной паузы Ничушкин шел в графике «больше очка за матч» — 42 очка, 22 гола и 20 передач в 40 играх регулярного чемпионата. «Колорадо» при всей результативности Маккиннона и компании побеждал с Биг Валом чаще, чем без него. Результаты «Эвс» (победы, поражения, поражения в овертайме) в сезоне-2022/23 — 39-8-6 с россиянином в составе против 12-16-1 без него, в сезоне-2023/24 — 26-11-3 против 13-9-2.

«Он важнейшая часть команды. Результаты достаточно показательны, если посмотреть на них, когда он в составе и когда его в нем нет. Это демонстрирует, как много он значит для команды», — говорил главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар после возвращения Ничушкина к тренировкам.

«Мы все его поддерживаем. Он вернулся, здорово видеть его здесь. Мы все уважаем его, он важная часть нашей команды. В конце концов, все мы просто люди. Ментальное здоровье на первом месте, а хоккей на втором. Все в этой раздевалке друзья, должны поддерживать других парней [в такой ситуации]», — сказал один из лидеров «Эвеланш» Кэйл Макар. Защитник-бомбардир также пошутил о роли Биг Вала в большинстве, а потом серьезно добавил: «Да, он не особо сильно помогает [там]. На самом деле он критично важен для нас перед воротами. Он как поезд, так что надеюсь, он сможет снова запустить свой двигатель».

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«Знаю Вала Ничушкина, мы с ним из одного города»

Одним из новичков «Колорадо» после обменов перед дедлайном стал россиянин Яков Тренин. Этого габаритного форварда с Ничушкиным сближает родной город — Челябинск, а также выбранный игровой номер — 13-й. Экс-хоккеист «Нэшвилла» после переезда разместился в раздевалке клуба из Денвера рядом с земляком и сменил номер на 15-й.

«Я готовился к игре в Нэшвилле, в это время мне позвонил [генменеджер клуба] Барри Тротц: «Мы обменяли тебя». Я ответил: «Окей». Начал собираться, забрал вещи с катка, вот я здесь. Немного поговорил с Валом, надеюсь, он поможет мне, немного пообщался с другими ребятами», — сказал Тренин журналистам перед дебютным матчем. О своем знакомстве с командой он добавил: «Знаю Вала Ничушкина, мы с ним из одного города, знаю вратаря Георгиева. В принципе ты знаешь всех, мы играем друг против друга, пусть и не знакомы лично. Это тяжело [быстро освоиться в новой команде], но многие ребята проходят через подобное. Это часть бизнеса. Ты должен быть всегда готов к такому».

Тренин вышел на матч в третьем звене «Колорадо», а Ничушкин — во втором с Джонатаном Друэном и еще одним дебютантом «Эвеланш», экс-форвардом «Баффало» Кэйси Миттельштадтом. За 17:48 в игре Валерий нанес два броска в створ, первый из них — в меньшинстве, когда обокрал лидера «Миннесоты» Кирилла Капризова и в отрыве не пробил Густавссона.

Быстрый гол «Эвеланш» на первой минуте организовала первая тройка: Маккиннон при участии Рантанена вывел на завершение Арттури Лехконена. Нэйтан в этот вечер продлил результативную серию на домашней арене с начала сезона до 32 матчей — 71 очко (26 голов, 45 передач). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 40 игр со старта регулярного чемпионата-1988/89 (в «Лос-Анджелесе»).

«Такой матч тяжело играть. Четыре новых лица, или даже пять с учетом возвращения Вала. Парни стараются приглянуться и делают дополнительные передачи друг другу, просто ребята — хорошие партнеры по команде, пытались быть вежливыми. Но по ходу матча мы стали играть проще, начали проводить форчек и имели массу моментов в третьем периоде. Считаю, мы здорово провели заключительный период», — сказал Маккиннон.

Лидер «Колорадо» набирает очки в 12 матчах подряд (8 голов, 18 передач) и захватил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ после обгона Никиты Кучерова на первой неделе марта. У Маккиннона — 111 (40+71) очков в 65 матчах, у российской звезды «Тампы» — 106 (38+58) в 63, а у капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида — 100 (23+77) в 59.

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«Спасибо всем, я вас люблю»

«Колорадо» закрепился в топ-4 Западной конференции и держится в тройке лучших клубов Центрального дивизиона. «Миннесота» пытается зацепиться за кубковую восьмерку и привычно рассчитывает на игру Капризова. Россиянин здорово выглядит во второй части регулярного чемпионата и вместе с командной улучшил личную статистику — 69 очков (30 голов, 38 передач) в 57 матчах.

Лидер «Уайлд» сгенерировал ответную шайбу против «Эвеланш» классным пасом за спину после борьбы у борта, Брок Фэйбер воспользовался переводом и распечатал Александра Георгиева. До и после соперники упустили несколько выгодных моментов, попадали в штанги и не могли переиграть вратарей. Георгиев при помощи каркаса ворот и своей реакции ликвидировал два выхода один на один от Капризова и не позволил Матсу Зуккарелло реализовать буллит. При этом именно удаление Капризова за нарушение на Макаре в овертайме привело к реализованному хозяевами большинству.

Первая звезда вечера Ничушкин после матча сорвал овацию «Болл Арены». Вместо интервью на льду Валерия поздравили с возвращением от лица 18 тысяч болельщиков. «Я хочу сказать: спасибо огромное, спасибо всем, я вас люблю», — ответил россиянин, сдержанно помахал и похлопал публике.

Георгиев стал второй звездой вечера с 29 отраженными бросками. Голкипер на пути к плей-офф не оставляет вопросов о своем статусе первого номера команды-претендента, а после игры порадовался за Ничушкина.

«Мы счастливы, что он вернулся, он важнейшая часть нашей команды. Надеюсь, для него наступает хорошее время. Важнейший гол. Он настоящий боец. Он всегда хочет помочь нам победить», — сказал Александр.

Новичок «Колорадо» Миттельштадт оценил самого вратаря: «[Георгиев] был великолепен. Я в целом не очень много о нем знаю, но первое впечатление — очень сильное. Он установил планку очень высоко. Он был великолепен, и, очевидно, Густавссон был хорош с другой стороны».

Фото USA Today Sports

«Он невероятный профессионал»

Прием Ничушкина на домашней арене оценил и он сам, и команда, и главный тренер «Колорадо». Беднар считает возвращение Валерия с победным голом, вероятно, лучшим из возможных.

«Здорово, что он вернулся, и здорово видеть эту поддержку, которую он получает от наших болельщиков. Считаю, это показывает, как сильно они забоятся о наших игроках, а игроки, очевидно, заботятся о наших болельщиках. Это может морально помочь парню, когда он чувствует такую поддержку сообщества и наших болельщиков. Я думаю, это важно. Получить возможность выйти после долгой паузы в игре, забить гол в овертайме — наверное, не бывает лучшего старта после возвращения», — сказал главный тренер «Эвеланш».

Беднар о российском форварде добавил: «Он невероятный профессионал. Он один из наших парней, у нас их много, и он усердно тренировался, чтобы быть готовым физически. Он вникает во все детали. Именно это делает его таким успешным. Дело не только в его габаритах, силе, катании. Это естественная часть, но он усердно над этим работает. Он опытный игрок, когда дело доходит до каждого аспекта игры. Вот почему он на льду, когда мы ведем, уступаем, защищаем лидерство в счете и так далее».

Ничушкин вернулся и снова имеет возможность переписать личные рекорды статистики в регулярном чемпионате. В сезоне-2021/22 форвард «Колорадо» забил 25 голов и набрал 52 очка в 62 матчах. Сейчас у него 41 очко и 23 гола в 41 игре.

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