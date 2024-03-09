<img title="Топклубы АПЛ интересуются вундеркиндом Милана" src="/wp-content/uploads/2024/03/b9ab41c6990560b55992ca4e4dd04091.jpg" alt="Топклубы АПЛ

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15-летний нападающий Милана Франческо Камарда попал в сферу интересов трех клубов Английской Премьер-лиги. Об этом сообщает итальянское издание Tuttomercato.

По информации источника, юношей интересуются Манчестер Сити, Арсенал и Тоттенхэм. В течение нескольких месяцев скауты этих клубов внимательно следили за развитием Камарды, который в этом сезоне забил 12 голов в 29 матчах чемпионата Италии U-19, а также дважды сыграл за первую команду Милана в Серии А.

Послезавтра, 10 марта Франческо исполнится 16 лет — с этого возраста разрешено подписывать первый профессиональный контракт. Tuttomercato сообщает, что Милан собирается предложить питомцу соглашение на 3 года. Впрочем, из-за интереса со стороны клубов АПЛ «россонери» рискуют потерять форварда.

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Напомним, в ноябре прошлого года Камарда дебютировал за первую команду Милана в возрасте 15 лет и 260 дней. Таким образом, он стал самым молодым игроком в истории Серии А.

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