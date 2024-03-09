Карлос Алькарас: «Я не мог быть сосредоточенным на 100% во время матча, и это заставило меня немного понервничать»

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас пообщался со СМИ после победы в своем стартовом матче на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

Испанский теннисист совершил камбэк в поединке против итальянца Маттео Арнальди, после проигрыша первого сета.

— Карлос, первый сет был немного похож на качели, однако следующие два вы провели очень убедительно. Что было у вас в голове после первой напряженной партии?

— В первом сете я не понимал, как мне нужно играть. Я был немного удивлен условиями. Это совсем другая история — играть днем, а не во время вечерней сессии. Я тренировался каждый день, в дневное время. А тут солнце и жара, совершенно другие отскоки, мяч летит по-другому, и это стоило мне всего первого сета. Мне пришлось активизировать свою игру.

Но после первого сета мне удалось перенастроиться. Я играл лучше длинные розыгрыши, и лучше бил по мячу. Я чувствовал себя лучше и очень рад, что удалось победить.

— Очевидно, что прошлый год был замечательным для вас здесь. Какие, по вашему мнению, самые большие различия в вашей игре между прошлым годом и нынешним?

— Недавно я восстановился после травмы лодыжки. Я все время думал о ней, и не мог тренироваться так много, как хотел с высокой интенсивностью. Но сейчас мне становится лучше и я чувствую себя очень, очень хорошо, но я думаю, что мне нужно шаг за шагом наладить правильный ритм. Думаю, это главная разница между прошлым годом и этим.

— Вы только что сказали, что нервничали. Почему? Потому что это был первый матч? Что происходит, когда вы волнуетесь?

— Да, наверное, из-за того, что это первый матч. Очевидно, что это действительно особенный турнир для меня. Я хочу выступить хорошо. Это первый матч с высокой интенсивностью, и я не знал, как отреагирует мой голеностоп. Многое приходило мне в голову. Я не мог быть сосредоточенным на 100% во время матча, и, да, это заставило меня немного понервничать.

Но, знаете, я должен с этим справляться. В первом сете я не очень хорошо справился с нервами, двигаясь, скажем так, по-другому, ударяя мяч по-другому. Моя игра все время агрессивная. И я стараюсь сохранять спокойствие и ждать своих шансов. Когда вы нервничаете, вы не думаете об этом. Ты не бьешь по мячу так хорошо, как хочешь. Ты не двигаешься так хорошо, как хочешь. Думаю, в этом большая разница.

В третьем круге Карлос Алькарас сыграет против Феликса Оже Альяссима, которому уступает в очных встречах 1-3.

btu.org.ua