Рим. Паолини впервые сыграет в третьем круге домашнего турнира, Коллинс стала соперницей Швёнтек

Итоги матчей четверга на турнире WTA 1000 в Италии



Рим, Италия • 6-18 мая • грунт • $6,911,032

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Жасмин Паолини (Италия, 6) – Лулу Сунь (Новая Зеландия) 6:4, 6:3

Лаура Зигемунд (Германия, LL) – Лучия Брондзетти (Италия) 6:2, 6:2

Джессика Пегула (США, 3) – Эшлин Крюгер (США) 6:4, 6:2

Мэдисон Кис (США, 5) – Варвара Грачёва (Франция) 7:6(4), 6:1

Мари Боузкова (Чехия) – Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 18) 6:0, 6:3

Элина Свитолина (Украина, 16) – Джессика Боусас Манейро (Испания) 6:4, 7:6(2)

Хейли Баптист (США, Q) – Людмила Самсонова (-, 19) 6:3, 2:6, 6:4

Даниэль Коллинс (США, 29) – Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) 6:3, 6:3

Жасмин Паолини впервые за семь выступлений в Риме смогла выйти в третий круг. Дальше итальянка встретится с Онс Жабер (2-2), против которой играла и в этом сезоне в Майами, где туниска не доиграла матч из-за травмы ноги.

Джессика Пегула выиграла пятый из пяти матчей против Эшлин Крюгер и в третьем круге сыграет с Элизе Мертенс, которую впервые за четыре встречи победила на старте этого сезона на Australian Open.

Мэдисон Кис в первом сете отыграла два сетбола Грачёвой, уступая со счетом 2:5. В следующем круге американка сыграет против Пэйтон Стернс, с которой встречалась в прошлом году в Торонто, где не смогла доиграть матч второго круга.

Даниэль Коллинс третий раз сыграла против Елены-Габриэлы Русе на грунте и одержала вторую победу. За место в 1/8 финала американка поспорит с Игой Швёнтек. Для теннисисток это будет уже девятое противостояния в рамках Тура – семь побед в активе польки, в том числе в прошлом году на Олимпиаде, где они впервые встретились на грунте.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram



Фото: Getty Images.

btu.org.ua