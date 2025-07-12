Убийство теннисистки в Индии: отца арестовали по подозрению в преступлении “из-за достоинства”



25-летняя Радхика Ядав, теннисистка и основательница собственной академии, была застрелена у себя дома 10 июля. Главным подозреваемым в преступлении является ее отец. Радхика выступала на турнирах уровня ITF в странах Азии, а позже из-за травмы сосредоточилась на тренерской деятельности и открыла собственную академию.

Инцидент произошел около 10:30 утра, когда Радхика готовила завтрак. По информации СМИ, отец выпустил пять пуль из зарегистрированного револьвера, три из которых попали девушке в спину. Родственники, в частности ее дядя Кулдип, сразу доставили ее в больницу, где врачи констатировали смерть. Полиция также проверяет показания матери погибшей, которая утверждает, что была в своей комнате из-за болезни и ничего не видела.

По данным полиции, мотивом преступления “из-за достоинства” стали конфликты из-за ее независимости и успешной теннисной академии, которую она основала. Отец Дипак Ядав признался, что соседи подшучивали над ним, мол, он “живет за счет дочери”. Из-за этого он якобы неоднократно просил ее закрыть заведение. Дополнительно рассматривается возможный конфликт из-за ее активности в соцсетях.

Полиция задержала 49-летнего мужчину и по ходатайству прокурора ему продлили полицейский арест. Представители индийского теннисного сообщества выразили свои соболезнования.



btu.org.ua