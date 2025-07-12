Колапинто не беспокоит возможное увольнение из Alpine

За шесть этапов в составе Alpine Франко Колапинто только однажды квалифицировался выше напарника Пьера Гасли, много раз разбивал машину и не заработал ни одного очка. Всё это привело к разговорам, что уже на следующем этапе в Бельгии вместо аргентинца за руль сядет другой гонщик.

Среди вариантов пресса называет имена Валттери Боттаса, Серхио Переса и даже Джека Дуэна, которого после гонки в Майами заменил Колапинто. Впрочем, самого Франко подобные разговоры особо не беспокоят.

«Меня не беспокоят подобные разговоры, – приводит слова Франко Колапинто издание Racingnews365. – Слухи ходят постоянно, но я должен просто продолжать работать и пытаться помочь команде сделать машину лучше.

В Сильверстоуне удалось сделать несколько хороших шагов вперёд. Но, конечно, результат всё равно совершенно не такой, какой мы хотим».

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