Звездный чемпион озвучил место Усика в рейтинге лучших боксеров мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Джесси Родригес

Паундовый американский боксер Джесси Родригес – чемпион мира по версии WBC Джесси Родригес составил пятерку лучших боксеров современности. Первое место отдал Александру Усику.

«Первое место? Я поставлю туда Александра Усика, второе – Наоя Иноуэ, третье – Теренс Кроуфорд, четвертое – Дмитрий Бивол, пятое – Артур Бетербиев», – сказал Джесси Родригес.

Ранее Усик признался, что считает себя лучше Виталия Кличко, но слабее, чем его брат Владимир. Во время ответа Александр улыбнулся и долго смотрел в камеру.

sport.ua