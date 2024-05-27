Эдди ХИРН: «IBF уже делала Усику исключение. Хргович очень долго ждет»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн высказался относительно возможного лишения украинского боксера Александра Усика чемпионского пояса IBF.

«IBF уже делала исключение Усику. Я понимаю обе стороны, ведь действительно не хочется, чтобы чемпионские титулы были разделены, но у вас есть боксер Филип Хргович, который является обязательным претендентом уже очень долго, он уже очень долго ждет. Насколько я знаю, мегафайт Усик – Фьюри состоялся при условии, что победитель должен провести бой с Хрговичем без исключений», – сказал Хирн.

Ранее менеджер звездного хевивейтера обвинил Усика в нарушении договоренности.

sport.ua