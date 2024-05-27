Астон Вилла не планирует оставлять защитника Барселоны в составе своей команды

Клеман Ленгле 30 июня вернется в Барселону
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Защитник Клеман Ленгле, вероятно, не останется в "Астон Вилле" в следующем сезоне.
Клуб решил не использовать опцию выкупа контракта игрока у "Барселоны". Но испанцы также больше не рассчитывают на Клемана, поэтому будут искать для него новый клуб.
Ленгле — игрок "Барселоны", но с сентября 2023 года выступает за "Астон Виллу" на правах аренды. Защитник в сезоне 2023/2024 АПЛ провел 14 матчей, в которых отдал 1 ассист.
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