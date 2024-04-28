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Футбол

Интер Майами одержал волевую победу. Месси оформил три голевых действия – ВИДЕО

Также отличились Суарес и Бускетс

Интер Майами одержал волевую победу. Месси оформил три голевых действия – ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

    • В рамках регулярного чемпионата MLS "Нью-Ингленд Революшн" играл дома против "Интера" Майами.

    Хозяева открыли счёт уже на первой минуте. На 38-й секунде матча Чанкалай перекинул голкипера Коллендера.

    "Интер" сравнил цифры на табло на 32 минуте благодаря Месси, а в середине второго тайма Лео оформил дубль – на этот раз с передачи Бускетса.

    В завершение матча забил 19-летний талант "геронов" Кремаски, а на 89 минуте Луис Суарес отличился с передачи Месси.

    Украинский защитник Сергей Кривцов пропускал этот поединок из-за травмы. Он не играет за "Интер" с 23 марта.

    На данный момент команда из Майами возглавляет турнирную таблицу MLS Восточной Конференции. Отрыв от второго "Цинцинатти" составляет три зачетных пункта.

    www.ua-football.com

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