Шымкент (М15). Орлов впервые за 1,5 года сыграет в финале турнира ITF в одиночном разряде

Украинский теннисист Владислав Орлов будет бороться за титул на турнире ITF M15 в Казахстане

В полуфинальном поединке украинец, занимающий 651-ю строчку в рейтинге АТР, переиграл теннисиста из Узбекистана Максима Шина (№1365 АТР) — 6:0, 7:5. Орлов проиграл один гейм на своей подаче и сделал пять брейков за 1 час 38 минут, которые продолжался поединок.

28-летний Владислав Орлов 16-й раз в карьере сыграет в финале турнира ITF в одиночном разряде и будет бороться за свой 9-й титул. В последний раз украинец доходил до финала в ноябре 2022 года, когда стал победителем на турнире ITF M15 в индийском Бхилаи.

В финале соперником Олова станет «нейтральный» теннисист Савва Полухин (№1426), которому украинец проиграл на прошлой неделе в матче второго круга на аналогичном турнире в Шымкенте.

btu.org.ua