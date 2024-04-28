Кривбасс примет Металлист 1925 года, Колос встретится с Александрией: расписание матчей УПЛ

В воскресенье, 28 апреля, состоятся 3 матча в рамках 26 тура Украинской Премьер-лиги.

В частности , Заря примет Оболонь, Александрия приедет в гости в Колос, а Кривбасс встретится с Металлистом 1927 года.

Расписание матчей 26 тура УПЛ на 28 апреля

13:00 Заря — Оболонь

15:30 Колосс — Александрия

18:00 Кривбасс — Металлист 1925

Прямые трансляции всех матчей, кроме игры Зари, можно будет посмотреть на УПЛ-ТВ. Гру луганского клуба будут транслировать на ютуб-каналы FootballHub.

Накануне Динамо в меньшинстве вырвало победу над СК Днепр-1 (2:1), Шахтер разобрался с ЛНЗ (3:0), а Миноу уверенно одолел Черн. .

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