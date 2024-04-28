Лука Гиотто дебютирует в IndyCar в Dale Coyne Racing

Итальянскому гонщику Луке Гиотто в этом году исполнилось 29, и за время карьеры он выступал в разных автоспортивных дисциплинах, а российские болельщики могут помнить его ещё по весьма успешному сотрудничеству с российской командой Russian Timе в Формуле 2. В 2017-м Лука был напарником Артёма Маркелова, и тогда она выиграла молодёжный чемпионат в командном зачёте.

Было это довольно давно, с тех пор Гиотто получил немалый опыт в гонках на выносливость и в 2024 году выступает за польскую команду Inter Europol Competition в серии European Le Mans в категории LMP2.

Но теперь Луке предстоит дебют в заокеанской серии IndyCar. Он проведёт как минимум два этапа в составе команды Dale Coyne Racing: в ближайший уик-энд Гиотто сядет за руль Dallara-Honda №51 на автодроме Barber Motorsports Park, а 11 мая выйдет на старт гонки в Индианаполисе, но не на классическом овале, а на кольце дорожного типа.

Лука Гиотто: «Я очень рад, что в этот уик-энд мне предстоит дебют в IndyCar. Значительную часть карьеры я провёл, выступая за океаном, но меня всегда привлекала эта серия, и хотелось попробовать в ней свои силы.

Это будет мой первый опыт пилотирования такой машины на этой трассе, поэтому предстоит многому научиться – передо мной стоят непростые задачи, однако я готов взяться за их выполнение».

В команде надеются, что обширный опыт поможет Луке быстро освоиться за рулём – надо подчеркнуть, что пока он не проехал ни одного круга на машине IndyCar, и первое знакомство с этой техникой состоится только сегодня на тренировке, предшествующей этапу на автодроме в Алабаме.

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