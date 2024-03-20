Алекс Элбон: Трасса в Мельбурне – одна из лучших

В прошлом году Алекс Элбон не смог финишировать в Мельбурне из-за аварии, на этот раз надеется на большее…

Алекс Элбон: «Я рад вернуться в Мельбурн, где всегда отличная атмосфера, а болельщики очень любят гонки. Это одна из лучших и самых приятных трасс, на которых мы выступаем. C нетерпением жду возможности сесть за руль и оценить поведение машины в Альберт-парке, ведь обычно нам подходила эта трасса. Надеюсь, мы хорошо поработаем в этот уик-энд. Интересно понять, сохранила ли машина свои сильные стороны.

Логан Сарджент: «Я очень жду этот уик-энд и гонку в Мельбурне. Болельщики создают невероятную атмосферу, которая делает этот этап особенным. Мой план – найти хороший ритм в пятницу и улучшать его по ходу уик-энда. Борьба в средней группе очень плотная, мы стремимся найти преимущество, которое позволит нам вырваться вперед».

Источник