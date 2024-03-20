Травма Куртуа изменила планы: Реал хочет подписать новый контракт с Луниным

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Реал предложит украинскому вратарю Андрею Лунину подписать новый контракт.

Об этом сообщает Revelo.

<p Главный тренер команды Карло Анчелотти хочет сохранить украинца в составе "сливочных". Реал активизируется в попытках подписать новое соглашение с Луниным из-за очередной травмы бельгийского кипера Тибо Куртуа, который уже не сыграет в нынешнем сезоне.

Украинский вратарь, контракт которого истекает летом 2025 года, также хочет продолжить выступления за мадридский клуб . Отмечается, что Лунин будет защищать ворота Реала до конца нынешнего сезона.

Накануне мадридцы с украинцем в стартовом составе обыграли Осассуну. Андрей Лунин в сезоне-2023/24 сыграл 23 матча за «сливочных» во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов и 10 раз отыграл на ноль.

Следующий матч голкипер может провести за сборную Украины в полуфинале плей-офф квалификации на чемпионат Европы против Боснии и Герцеговины. Игра состоится в четверг, 21 марта в Зенице на стадионе «Белино поле».

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