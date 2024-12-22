Конте высказался о взятии трех очков в матче против Дженоа

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Вчера "Наполи" Антонио Конте сыграл против "Дженоа" со счетом 2:1.

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После игры главный тренер "синих" Антонио Конте поделился своими мыслями по поводу победы "Наполи":

"Я очень доволен первым таймом, но второй должен стать для нас уроком. Я сказал игрокам, что игра, показанная после перерыва, больше не должна повторяться — мы сбавили обороты и могли потерять победу абсурдным образом.

Если у нас есть амбиции и желание бороться за призовые места, нужно играть все 95 минут. Лучшей защитой для нас должна быть атака, нельзя отходить назад и позволять сопернику перехватывать инициативу. Сегодня нам повезло – все легко могло закончиться горькими слезами, а мне этого не нужно".