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Футбол

Конте высказался о взятии трех очков в матче против Дженоа

Почти доволен игрой

Конте высказался о взятии трех очков в матче против Дженоа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Вчера "Наполи" Антонио Конте сыграл против "Дженоа" со счетом 2:1.

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    После игры главный тренер "синих" Антонио Конте поделился своими мыслями по поводу победы "Наполи":

    "Я очень доволен первым таймом, но второй должен стать для нас уроком. Я сказал игрокам, что игра, показанная после перерыва, больше не должна повторяться — мы сбавили обороты и могли потерять победу абсурдным образом.

    Если у нас есть амбиции и желание бороться за призовые места, нужно играть все 95 минут. Лучшей защитой для нас должна быть атака, нельзя отходить назад и позволять сопернику перехватывать инициативу. Сегодня нам повезло – все легко могло закончиться горькими слезами, а мне этого не нужно".

    Напомним, "Наполи" занимает первое место в чемпионате Италии, у них в активе 38 баллов.

    www.ua-football.com

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